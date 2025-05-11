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Агент Галимова: «Хотим понять планы «Ак Барса» – впереди встреча с Валиуллиным. У нас на руках все расклады, которые предлагает «Анахайм»

Агент Галимова: «Хотим понять планы «Ак Барса» – впереди встреча с Валиуллиным. У нас на руках все расклады, которые предлагает «Анахайм»

Срок действующего контракта 25-летнего форварда с «Ак Барсом» рассчитан до 31 мая. В текущем сезоне на его счету 59 (35+24) очков в 68 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 31».

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