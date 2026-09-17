БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Репетичное судно, комендоры и сигнал: что стояло за «отменной скоростью» 1790 года

Репетичное судно, комендоры и сигнал: что стояло за «отменной скоростью» 1790 года

Вторая статья серии о тактической системе Фёдора Ушакова: как приказы 4 и 5 июля 1790 года превращались в навык — через сигналы, репетичное судно и ежедневную экзерцицию.

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