Репетичное судно, комендоры и сигнал: что стояло за «отменной скоростью» 1790 года

Вторая статья серии о тактической системе Фёдора Ушакова: как приказы 4 и 5 июля 1790 года превращались в навык — через сигналы, репетичное судно и ежедневную экзерцицию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Вперед, на Орел»...
- «Вперед, на Орел»...
- ВВ «Вперед, на Орел»...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым