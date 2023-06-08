Стало известно, во сколько мог обойтись «Газпрому» участок земли под бизнес-центр на Земледельческой

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал градостроительный план территории. Газпром рассматривает возможность строительства нового бизнес-центра на Земледельческой улице недалеко от станции метро «Лесная» для собственных нужд.
Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга выдал градостроительный план территории. Газпром рассматривает возможность строительства нового бизнес-центра на Земледельческой улице недалеко от станции метро «Лесная» для собственных нужд.
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