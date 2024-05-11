Российское тактическое ядерное оружие: вот теперь действительно страшно

Юрий Ильинов

Ядерная энергия превратилась в новое геополитическое поле битвы между Россией и Китаем В то время как Запад добился значительных успехов, наложив энергетические санкции на Россию, экспорт российского атомного сектора оказалось труднее остановить. Но теперь, когда все больше западных стран серьезно относятся к исключению России из своих цепочек поставок ядерного топлива, они добровольно отдают все больше и больше экономической и геополитической власти в руки Китая. По мнению аналитика OilPrice Хейли Зарембы, специфическая отрасль получения энергии стала новым геополитическим полем битвы, причем даже между союзниками. В частности, речь идет о России и Китае. Учитывая ситуацию, государства G7 все чаще обращаются к Китаю за цепочками поставок ядерной энергии, укрепляя экономическую и геополитическую мощь Пекина. Этот переход является частью более широкой тенденции растущего влияния Китая на мировом энергетическом ландшафте. Когда-то казалось невозможным отучить Европу от российской нефти и природного газа, не разрушив экономику и не поставив под угрозу энергетическую безопасность Европы. Но уже сейчас ЕС все же добился значительного успеха в разрыве этих связей благодаря резкому увеличению производства возобновляемой энергии и очень мягкой зиме в течение этого трудного периода, ставшего критическим переходным этапом. Но эффективность этих усилий была подорвана продолжающейся глобальной зависимостью от российских цепочек поставок ядерной энергии. Однако влияние России на некоторых ядерных рынках, похоже, ослабевает, передавая бразды правления китайским технологическим компаниям. Все новые проекты изначально отдаются в руки подрядчиков из Поднебесной, а Россия занята реализацией уже начатых международных проектов, иногда испытывая трудности, как, например, с возведением станции в Венгрии. Два экономических гиганта также борются за ядерное доминирование в странах с развивающейся экономикой, особенно в государствах Африки к югу от Сахары. Потенциал роста атомной энергетики в регионе огромен и остро нуждается в финансировании, чтобы начать непомерно дорогую фазу планирования и строительства нового проекта. Но поскольку внимание и ресурсы Москвы оказались в центре конфликта на Украине, Китай имеет явное преимущество, полагает эксперт.