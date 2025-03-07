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Почему динозавры снова не стали править миром после падения астероида

Почему динозавры снова не стали править миром после падения астероида

66 миллионов лет назад Земля пережила одну из самых катастрофических страниц своей истории – падение астероида Чиксулуб.

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Комментарии
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Виктор Онегин
Не о чём. Вроде как Александр сказал кто нам друзья. Просто США хотела через доллар гегемонить. Надорвалась. Пока идёт борьба за рынки сбыта ну и неподеленные ископаемые.Где есть делёж,там будут и враги, хорошо если умеющие договариваться. Но Мир стоит на пороге мировых проектов как на земле ,так и в космосе. Значит придётся не только договариваться,но и сотрудничать.
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