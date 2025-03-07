66 миллионов лет назад Земля пережила одну из самых катастрофических страниц своей истории – падение астероида Чиксулуб.
Почему динозавры снова не стали править миром после падения астероида
Комментарии
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Виктор Онегин
Не о чём. Вроде как Александр сказал кто нам друзья. Просто США хотела через доллар гегемонить. Надорвалась. Пока идёт борьба за рынки сбыта ну и неподеленные ископаемые.Где есть делёж,там будут и враги, хорошо если умеющие договариваться. Но Мир стоит на пороге мировых проектов как на земле ,так и в космосе. Значит придётся не только договариваться,но и сотрудничать.
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