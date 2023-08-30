RuNews.Biz

80 подписчиков

Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вкусные томаты дольками с луком на зиму

Хочу честно признаться, что помидоры дольками с луком, заготовленные на зиму в банках, — отличная закуска на все случи жизни! Рецепт ее, конечно, супер простым не назовешь (варка маринада, стерилизация), но результат точно стоит потраченных усилий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх