Словацкие дальнобойщики начали транспортную блокаду Украины

Грузоперевозчики заблокировали движение на контрольно-пропускных пунктах между Братиславой и Киевом.Дальнобойщики из Словакии присоединились к акции своих польских коллег и заблокировали транспортное сообщение между Братиславой и Киевом.
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