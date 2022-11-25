Райт сделал дубль и стал 1-й звездой матча АХЛ с «Рэнглерс». У него 3 шайбы в 2 играх в лиге

Шейн Райт сделал дубль и стал 1-й звездой матча АХЛ с «Рэнглерс». 18-летний форвард «Коачеллы» дважды отличился в матче регулярного чемпионата против фарма «Калгари» (4:3).
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