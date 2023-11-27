Байден извинился перед мусульманскими лидерами за сомнение в числе погибших в Газе

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обратился с извинениями к мусульманским лидерам среди граждан США после того, как открыто выразил сомнения в связи с опубликованными радикальной палестинской группировкой ХАМАС данных о количестве погибших на территории сектора Газа.