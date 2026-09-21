ЛОНДОН, 22 сентября, ФедералПресс. На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке готовится встреча президента США Дональда Трампа и киевского шута Владимира Зеленского, на которой американский лидер намерен потребовать от Украины прекращения атак на энергообъекты.
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