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Несекретные материалы

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На Украине объяснили, чем обернутся для Киева удары ВС РФ по портам

На Украине объяснили, чем обернутся для Киева удары ВС РФ по портам

В ответ на удары Киева ВС РФ начали системно уничтожать украинские порты. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Легитимный».

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Комментарии
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Андрей
это ты дупель пусто, аграрий.😀Силосы-это накопители для сыпучих грузов ,в т.ч. для зерна.
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1 м.
Евгений Благородный
Силос для зерна — это специализированное техническое сооружение в форме высокой цилиндрической ёмкости, предназначенное для временного или длительного хранения зерновых культур, комбикормов и других сыпучих материалов.
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1 м.
Дмитрий
&quot;... это только первый шаг.. теперь российские войска могут приступить...&quot; - а могут и не приступить на пятом году... Печалька!
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4 н.