В ответ на удары Киева ВС РФ начали системно уничтожать украинские порты. На этот факт обращает внимание телеграм-канал «Легитимный».
На Украине объяснили, чем обернутся для Киева удары ВС РФ по портам
Комментарии
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Андрей
это ты дупель пусто, аграрий.😀Силосы-это накопители для сыпучих грузов ,в т.ч. для зерна.
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1 м.
Евгений Благородный
Силос для зерна — это специализированное техническое сооружение в форме высокой цилиндрической ёмкости, предназначенное для временного или длительного хранения зерновых культур, комбикормов и других сыпучих материалов.
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1 м.
Дмитрий
"... это только первый шаг.. теперь российские войска могут приступить..." - а могут и не приступить на пятом году... Печалька!
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4 н.
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