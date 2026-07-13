На Украине объяснили, чем обернутся для Киева удары ВС РФ по портам

Андрей это ты дупель пусто, аграрий.😀Силосы-это накопители для сыпучих грузов ,в т.ч. для зерна.

Евгений Благородный Силос для зерна — это специализированное техническое сооружение в форме высокой цилиндрической ёмкости, предназначенное для временного или длительного хранения зерновых культур, комбикормов и других сыпучих материалов.