Политнавигатор Μиpныe инициaтивы cтaнут нa caмοм дeлe миpными, κοгдa pοccийcκиe вοйcκa будут cтοять пοд Κиeвοм, a Зeлeнcκий – ɜaдepжaн или убит.
Если хотим реального мира, придётся взять Киев и убить Зеленского
Комментарии
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С
Станислава
Вместо наркомана будет пидераст или оно без полое существо. Они ничего не решают.
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4 час.
Владимир Витковский
Для назидание подобной падали,дабы даже мысли кусок бандеровского дерьма не мог допускать даже о возможности хрюкнуть против РОССИИ, зная, что даже при таком хрюке онО и его опорос будет жесточайшим образом утилизирован.Эти мрази понимают только СИЛУ,от опороса поколениями их к этому приучили паны.
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2 час.
ВВ
Владимир Витковский
Надо уничтожить обязательно и глубоко нагадить на мнение всякой шушеры, а соплежуйство- удел рабов.
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2 час.
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