Если хотим реального мира, придётся взять Киев и убить Зеленского

Вместо наркомана будет пидераст или оно без полое существо. Они ничего не решают.

Владимир Витковский

Для назидание подобной падали,дабы даже мысли кусок бандеровского дерьма не мог допускать даже о возможности хрюкнуть против РОССИИ, зная, что даже при таком хрюке онО и его опорос будет жесточайшим образом утилизирован.Эти мрази понимают только СИЛУ,от опороса поколениями их к этому приучили паны.