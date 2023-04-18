Пирог с яйцами и зеленым луком

Если после Пасхи у вас осталось много яиц, этот пирог несомненно поможет вам их доесть! Если после Пасхи у вас осталось много яиц, этот пирог несомненно поможет вам их доесть! Основныетесто слоеное бездрожжевое - 1упаковкаяйца куриные - 6шт.