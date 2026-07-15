Главный инженер ЗАЭС погиб при атаке украинского дрона

При атаке ВСУ погибли главный инженер ЗАЭС Яковлев и водитель служебной машины © Фото : Запорожская АЭС Александр Яковлев.
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