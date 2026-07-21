Жизнь на освобожденных территориях 21 июля (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал Максима Швеца 13:04 В Геническом округе сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пешеход на переход» Полицейские напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только по переходам, убедившись в безопасности, и рекомендовали использовать световозвращатели в темное время суток.
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