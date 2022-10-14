Летать над Новосибирском запретили частной летной школе

Воздушное законодательства при коммерческих перевозках нарушили в одной из летных школ Новосибирска. Как заявляют в транспортной прокуратуре, компания до июня 2022 года перевозили пассажиров на судах общего назначения без сертификата эксплуатанта.
Воздушное законодательства при коммерческих перевозках нарушили в одной из летных школ Новосибирска. Как заявляют в транспортной прокуратуре, компания до июня 2022 года перевозили пассажиров на судах общего назначения без сертификата эксплуатанта.
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