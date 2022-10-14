Вечерний Новосибирск

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николаевна
    Надеюсь, что его найдутМужчину в шапке с...
  • Николаевна
    Поздравляю!Лучшие учителя ин...
  • Vit
    Надо бы ему отправить ракету с запиской со своим местом нахождением в сбуУроженца Новосиби...

Летать над Новосибирском запретили частной летной школе

Летать над Новосибирском запретили частной летной школе

Воздушное законодательства при коммерческих перевозках нарушили в одной из летных школ Новосибирска. Как заявляют в транспортной прокуратуре, компания до июня 2022 года перевозили пассажиров на судах общего назначения без сертификата эксплуатанта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх