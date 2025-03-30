ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Во-первых США никогда не "поладят "не то что с Москвой , поскольку отношений нормальных нет и не просматривается и поиски их тщетны , но и ни с кем . Любые переговоры с ними , это комедийный фарс и поддерживать их они стремятся только лишь для того ,чтобы опять иметь и рынки сбыта и узнать о нас по-больше и раскрутить ещё какую-нибудь афёру .У нас разные взгляды на жизнь и существование в этом пространстве . США недоноски не знают другого способа заработать деньги как стравить кого-нибудь и потом зарабатывать на войне , а нам приходится всегда расхлёбывать , поскольку всегда они будут крутиться вокруг наших ресурсов , которые разведаны и почему-то всем доступны, сосредоточены у нас в стране и есть все подходы к ним . А какое здесь дело Венгрии в вопросе наказания хохлов ? Это наша земля и перед нами им отвечать . Без соплей .У нас есть свой Новый-Старый альянс БРИКС , с ними и можно иметь и развивать дела и отношения и поверьте нам этого хватит . А с этими надо давно кончать и разрывать все отношения и они сами загнуться .