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Политика как она есть

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Риттер: РФ и США должны поладить ради привлечения Украины к ответственности

Риттер: РФ и США должны поладить ради привлечения Украины к ответственности

Москве и Вашингтону необходимо наладить двусторонние отношения, чтобы в будущем привлечь украинское руководство к ответственности.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Во-первых США никогда не &quot;поладят  &quot;не то что  с Москвой  , поскольку отношений нормальных нет и не просматривается и поиски их тщетны , но и ни с кем . Любые переговоры с ними , это комедийный фарс и поддерживать их они стремятся только лишь для того ,чтобы опять иметь и рынки сбыта и узнать о нас по-больше и раскрутить ещё какую-нибудь афёру .У нас разные взгляды на жизнь и существование в этом пространстве . США недоноски не знают другого способа заработать деньги как стравить кого-нибудь и потом зарабатывать на войне , а нам приходится всегда расхлёбывать , поскольку всегда они будут крутиться вокруг наших ресурсов , которые разведаны и почему-то всем доступны,  сосредоточены у нас в стране и есть все подходы к ним . А какое здесь дело Венгрии в вопросе наказания хохлов ? Это наша земля и перед нами им отвечать . Без соплей .У нас есть свой Новый-Старый альянс БРИКС , с ними и можно иметь и развивать дела и отношения и поверьте нам этого хватит . А с этими надо давно кончать и разрывать все отношения и они сами загнуться .
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16 час.
М
Мария
США организовали эту войну, им она нужна. Мир им не нужен. Пчёлы против мёда? О чём с ними договариваться?
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15 час.
Ирина Быкова
Наивный Риттер. США много лет создавала украинский нацизм для войны с русскими не для того, чтобы был мир. Просто были уверены, что Россия проиграет коллективному западу. Но все пошло не по плану. Россия побеждает. США  хотят выйти из коалиции проигравших. Надели маску миротворца, а сами ТАЙНО будут продолжать прокси войну ЧЕРЕЗ европейцев, предоставлять нацистам разведданные и прочие поставки.
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10 час.
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