Как не парадоксально, но именно СССР, а не США , первым высадил людей на Луну. Почему же Советский Союз скрыл это историческое событие? Как считают независимые исследователи, причина кроется в том, что хотя советские космонавты и высадились на поверхность Луны, но они ,к сожалению, не смогли вернуться на Землю из-за довольно необъяснимых причин.
Российские астронавты первыми установили флаг на Луне
Комментарии
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Отари Хидирбегишвили
Вижу для Вас всегда первое апреля, когда речь идет о серьезных вопросах!
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17 час.
Игорь Круглий
Отари, где вы видели в этой статьи намека о серьезных вопросах? Когда кто-то не знает истории, предмета, того легко вывести в заблуждение. А Мать лень, не даст человеку разумному, хотя бы чуть , чуть изучить тему, предмет, историю. Вот и рождаются такие статьи. Потом с высоким трибуны европарламента и слышим всякую чушь, про чипы из холодильников и стиральных машине, для ракет и прочие. Просто нет времени перечислять.
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12 час.
Отари Хидирбегишвили
Любопытно , что Вы скажете о этой моей статье "Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века" (https://otari.mirtesen.ru/blog/43321087560/)
Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века - Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили - 25 сентября - 43321087560
Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили - МирТесен
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11 час.