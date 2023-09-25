Российские астронавты первыми установили флаг на Луне

Российские астронавты первыми установили флаг на Луне

Как не парадоксально, но именно СССР, а не США , первым высадил людей на Луну. Почему же Советский Союз скрыл это историческое событие? Как считают независимые исследователи, причина кроется в том, что хотя советские космонавты и высадились на поверхность Луны, но они ,к сожалению, не смогли вернуться на Землю из-за довольно необъяснимых причин.

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Комментарии
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Отари Хидирбегишвили
Вижу для Вас всегда первое апреля, когда речь идет о серьезных вопросах!
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17 час.
Игорь Круглий
Отари,  где  вы видели  в этой  статьи  намека  о серьезных  вопросах?  Когда  кто-то не знает  истории,  предмета,  того  легко  вывести  в заблуждение.  А Мать  лень,  не даст  человеку  разумному,  хотя бы  чуть  , чуть  изучить  тему,  предмет,  историю.  Вот и рождаются такие  статьи.  Потом  с высоким  трибуны  европарламента и слышим  всякую  чушь,  про чипы из холодильников  и стиральных  машине,  для  ракет  и прочие.  Просто  нет  времени  перечислять.
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12 час.
Отари Хидирбегишвили
Любопытно , что Вы скажете о этой моей статье &quot;Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века&quot; (https://otari.mirtesen.ru/blog/43321087560/)
Юрий Гагарин – жертва величайшей советской космической авантюры века - Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили - 25 сентября - 43321087560
Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили - МирТесен
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11 час.

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