Российские астронавты первыми установили флаг на Луне

Игорь Круглий

Отари, где вы видели в этой статьи намека о серьезных вопросах? Когда кто-то не знает истории, предмета, того легко вывести в заблуждение. А Мать лень, не даст человеку разумному, хотя бы чуть , чуть изучить тему, предмет, историю. Вот и рождаются такие статьи. Потом с высоким трибуны европарламента и слышим всякую чушь, про чипы из холодильников и стиральных машине, для ракет и прочие. Просто нет времени перечислять.