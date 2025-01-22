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Рядовой ВС России обратил в бегство украинских диверсантов в зоне СВО

Рядовой ВС России обратил в бегство украинских диверсантов в зоне СВО

Рядовой Ильфат Гарипов обнаружил передвижение диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с наблюдательного поста и решился самостоятельно вступить в бой, несмотря на численное преимущество противника.

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