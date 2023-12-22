В Краснодарском крае возобновили поиски пропавшей чемпионки по пауэрлифтингу

Спортсменка перестала выходить на связь осенью 2022 года после отъезда в Геленджик.Волонтёры возобновили поиски мастера спорта России по пауэрлифтингу Карины Альшевской, пропавшей в прошлом году на территории Краснодарского края.
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