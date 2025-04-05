Евродепутат Вебер призвали ЕС заключить антитрамповские торговые соглашения

Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, раскритиковав новые пошлины Дональда Трампа как "громадную ошибку".