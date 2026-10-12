Дмитрий Егоров: «Десятка» – стерильная команда. Протер спиртом стол, и у тебя ничего не осталось – они такие же»

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Президент « БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался о ФК «10» Азамата Мусагалиева после поражения в первом матче 1/4 финала WINLINE Кубка Лиги (1:2) «Азамат сравнил нас с пьяными соседями? Пусть еще как-нибудь сравнит.