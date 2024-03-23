Пол Пот: режим против своего народа

Встреча Пол Пота с делегацией из Китая. Ноябрь 1978 года Между тем официальные речи Пол Пота сводились к тому, что Камбоджа или, как она теперь называлась, Демократическая Кампучия, должна стать раем на земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии