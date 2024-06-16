Президент Польши: надо убить на Украине как можно больше русских

Президент Польши Анджей Дуда, реагируя на предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий в зоне СВО при условии признания Киевом текущих территориальных изменений и нейтрального статуса Украины, заявил, что надо сделать так, чтобы на Украине погибли как можно больше российских солдат.
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