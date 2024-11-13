Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности — DOGE (Department of Government Efficiency)*.
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