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Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности

Трамп: Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности — DOGE (Department of Government Efficiency)*.

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