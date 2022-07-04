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В Сочи внедорожник на скорости влетел в девять припаркованных авто: водитель пострадал

В Сочи внедорожник на скорости влетел в девять припаркованных авто: водитель пострадал

Известно, что водитель внедорожника Toyota превысил скорость движения на трассе. В результате этого он не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных авто.

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