В Сочи внедорожник на скорости влетел в девять припаркованных авто: водитель пострадал

Известно, что водитель внедорожника Toyota превысил скорость движения на трассе. В результате этого он не справился с управлением и протаранил несколько припаркованных авто.
Популярные статьи
- Ахмат – сила, казаки – сила, вместе – сила. Любо! Казаки и добровольцы Чечни водрузили флаг в Лисичанске
- Зеленский в бешенстве после отступления из Северодонецка и Лисичанска: приказ стрелять по Белгороду и Курску отдал он
- "Черное солнце" и "Вольфсангель": на Кубани арестовали приезжих за нацистские татуировки
Свежие комментарии