Противник мечется в истерике при постоянном давлении российских войск вдоль всей Славянско-Краматорской агломерации, сказал военный корреспондент Виталий Акиньшин в эфире программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».
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