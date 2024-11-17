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В Подмосковье компания приезжих избила полицейского

В Подмосковье компания приезжих избила полицейского

Мужчина оказался избит за замечание.Мигранты напали на полицейского в городе Орехово-Зуево. Всё произошло 15 ноября около 19:00.

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