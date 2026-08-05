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Небензя: власти Украины причастны к террористической активности в Африке

Небензя: власти Украины причастны к террористической активности в Африке

Правительство Украины причастно к террористической активности в Африке. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

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