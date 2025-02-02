«Встанут у ноги хозяина»: Путин высказался об отношениях Европы и Трампа

Президент США Дональд Трамп с его характером и настойчивостью довольно быстро наведёт порядок, после чего европейские элиты «встанут у ноги хозяина», заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу ЗарубинуKREMLIN.
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