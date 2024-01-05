За последние десять лет мне посчастливилось сформировать круг общения из глубоких и мыслящих людей. Чему несказанно рад.
Почему Путин будет брать всю Украину
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Так не "всю Украину" - ВСЮ ЕВРОПУ Россия давным-давно уже должна была завоевать и присоединить к РИ на правах провинций, не имеющих права выхода, как сделал бы на её месте Древний Рим! Сделай Россия такое ещё в царские времена - не было бы обеих Мировых войн, Холодной войны, развала СССР, лихих 90-х, дефолта 98-го, санкций - да много чего ещё! Пора уже давно осознать: всегда, когда Европа не находится под плотным контролем России - её контролируют англосаксы, превращая всю континентальную Европу в одну сплошную анти-Россию так или иначе...
Ответить
8 час.
Иосиф Калинин
"кто знает рогулей, не дадут мне соврать. Они без мыла в любую щелку залезут". Ну, и на хрена нам такие новые граждане?
Ответить
6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, при чем тут Черномырдин? Украину упустили еще тогда, когда начали реабилитацию бандеровцев!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии