Почему Путин будет брать всю Украину

Сергей Лепехов

Так не "всю Украину" - ВСЮ ЕВРОПУ Россия давным-давно уже должна была завоевать и присоединить к РИ на правах провинций, не имеющих права выхода, как сделал бы на её месте Древний Рим! Сделай Россия такое ещё в царские времена - не было бы обеих Мировых войн, Холодной войны, развала СССР, лихих 90-х, дефолта 98-го, санкций - да много чего ещё! Пора уже давно осознать: всегда, когда Европа не находится под плотным контролем России - её контролируют англосаксы, превращая всю континентальную Европу в одну сплошную анти-Россию так или иначе...