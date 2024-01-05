☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Дремин
    А кто король Англии...............................Что общего у удар...
  • Валерий Никитин
    то, что мы их побьём, не вызывает ни малейшего сомнения. Солнцепек и Буратино есть одно и то же вооружение. Буратино ...Для чего всем нуж...
  • Александр Веревкин
    Жиды, что с них взять...Французы, конечно...

Почему Путин будет брать всю Украину

Почему Путин будет брать всю Украину

За последние десять лет мне посчастливилось сформировать круг общения из глубоких и мыслящих людей. Чему несказанно рад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Лепехов
Так не &quot;всю Украину&quot; - ВСЮ ЕВРОПУ Россия давным-давно уже должна была завоевать и присоединить к РИ на правах провинций, не имеющих права выхода, как сделал бы на её месте Древний Рим! Сделай Россия такое ещё в царские времена - не было бы обеих Мировых войн, Холодной войны, развала СССР, лихих 90-х, дефолта 98-го, санкций - да много чего ещё! Пора уже давно осознать: всегда, когда Европа не находится под плотным контролем России - её контролируют англосаксы, превращая всю континентальную Европу в одну сплошную анти-Россию так или иначе...
Ответить
8 час.
Иосиф Калинин
&quot;кто знает рогулей, не дадут мне соврать. Они без мыла в любую щелку залезут&quot;.                                                                                                                   Ну, и на хрена нам такие новые граждане?
Ответить
6 час.
ИК
Иосиф Калинин
Да, при чем тут Черномырдин? Украину упустили еще тогда, когда начали реабилитацию бандеровцев!
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх