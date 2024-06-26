Кроссовер с мотором 1.5, 150 л.с.: популярный на рынке, но мы знаем о его слабостях

Этот китайский кроссовер поступил в официальную продажу в России с весны 2020 года. За 1,4-1,6 млн рублей предлагаются автомобили с пробегом от 100 до 150 тысяч километров, но основная масса предложений находится в ценовом диапазоне от 1,8 до 2 миллионов рублей.