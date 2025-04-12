Будущий канцлер Германии оценил возможность переговоров с Путиным

Глава Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который является потенциальным кандидатом на пост канцлера Германии, прокомментировал возможность личной встречи или телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.
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