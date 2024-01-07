Фанаты решили возродить и улучшить русскую озвучку для Star Wars: Knights of the Old Republic...

Фанаты решили возродить и улучшить русскую озвучку для Star Wars: Knights of the Old RepublicКоманда KotOR Russian Project объявила о том, что они решили возродить проект русской озвучки для игры Star Wars: Knights of the Old Republic.
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