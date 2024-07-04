Песков: на саммите ШОС обсудят создание новой системы безопасности в Евразии

Диалог с партнерами на эту тему уже ведется Идея создания новой системы евразийской безопасности, о которой заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД, обязательно будет упомянута на саммите ШОС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии