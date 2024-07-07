Газопровод под Алуштой после пожара планируют восстановить за 10 дней

Временно исполняющий обязанности министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что, согласно предварительной информации, восстановление повреждённого пожаром газопровода под Алуштой может занять 7—10 дней.
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