Почетные супружеские пары северо-востока Москвы поздравили с Днем семьи, любви и верности

Семейные пары получили памятные подарки Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, депутат Московской городской думы Лариса Картавцева, директор парка «Яуза» Александр Сапронов, директор Московского дома общественных организаций Алексей Лисовенко поздравили почетные супружеские пары северо-востока столицы с Днем семьи, любви и верности, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
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