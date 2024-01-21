Возвращение к объятиям России: США переосмысливают экспорт газа, бросая Европу в дрожь

Репортёр Администрация президента США Джо Байдена пересматривает принципы экспорта природного газа, делая акцент на заботе об изменении климата, что вызывает опасения в Европе, где энергетическая отрасль весьма уязвима.
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