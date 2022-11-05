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Динуидди утверждает, что судья Тони Бразерс выругался в его адрес перед одноклубниками

Защитник «Далласа» Спенсер Динуидди после матча с «Торонто» (111:110) заявил, что судья Тони Бразерс в паузе игры выругался в его адрес перед одноклубниками.

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