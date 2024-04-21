Астраханскую семью наградили медалью «За любовь и верность»

Супруги вырастили троих сыновей, один из них – участник СВО. Семья Ивановых – Виктор и Мария из села Вязовка - вместе 53 года: Виктор Васильевич полвека посвятил педагогике – был директором, завучем в Вязовской школе, учил детей математике, физике, информатике.
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