Астраханскую семью наградили медалью «За любовь и верность»

Супруги вырастили троих сыновей, один из них – участник СВО. Семья Ивановых – Виктор и Мария из села Вязовка - вместе 53 года: Виктор Васильевич полвека посвятил педагогике – был директором, завучем в Вязовской школе, учил детей математике, физике, информатике.