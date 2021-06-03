Закон и Порядок

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"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

"Лучшие люди России" становятся токсичными даже для "своих"

Влад Серов Ой, тут так кучно пошло, что прямо в запой бы не уйти. Лучшие люди России, в число которых, правда, пока не входят наши друзья с самого известного либерального радио на деньги "Газпрома", терпят прямо-таки поражение за поражением.

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