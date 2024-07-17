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Тарасова раскритиковала русские телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Тарасова раскритиковала русские телеканалы за отказ транслировать Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала решение русских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады в Париже.

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