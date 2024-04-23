КНДР впервые провела учения, имитирующие ядерную контратаку с применением РСЗО

Учения КНДР, имитирующие ядерную контратаку с применением РСЗО / © ЦТАК В ходе учений была задействована система комплексного контроля над ядерным оружием «Курок ядерного оружия», которая начинает работать при «максимальной ядерной кризисной ситуации».
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