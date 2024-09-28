Вскрылось, куда Шепелев и его новая возлюбленная тратят наследство Фриске: Родители Жанны до сих пор не могут успокоиться

Alina Budkina Деньги со счета несовершеннолетнего так просто не потратишь, нужно разрешение опеки, и веские основания, чтобы получить его.

Алекс Сэм Мне кажется что не стоит считать чужие деньги так как если по завещанию всё досталось Шепелеву то органы за ним приглядят если он начнёт тратить деньги наследника то ему предъявят, а если родителям Фриске что-то не нравится- пускай обращаются в суд.