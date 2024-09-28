Страсти касаемо наследства Жанны Фриске и денег на лечение, которые собирала вся страна, не утихают и по сей день.
Вскрылось, куда Шепелев и его новая возлюбленная тратят наследство Фриске: Родители Жанны до сих пор не могут успокоиться
Комментарии
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Alina Budkina
Деньги со счета несовершеннолетнего так просто не потратишь, нужно разрешение опеки, и веские основания, чтобы получить его.
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12 час.
Алекс Сэм
Мне кажется что не стоит считать чужие деньги так как если по завещанию всё досталось Шепелеву то органы за ним приглядят если он начнёт тратить деньги наследника то ему предъявят, а если родителям Фриске что-то не нравится- пускай обращаются в суд.
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12 час.
Чингачгук
РСПсиха писала статью? Одна только фраза все ставит на свои места: Уже меньше, чем через ДВА года завязал новые отношения! Какой безответственный негодяй! Он должен был горевать и посыпать голову пеплом всю оставшуюся жизнь!
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12 час.
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