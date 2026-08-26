Представитель АКИТ Галкина рассказала о поддержке маркетплейсов после атак

Налоговые отсрочки и рассрочка накопленных платежей помогут продавцам и маркетплейсам восстановиться после атак на логистическую инфраструктуру, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор департамента внешних связей, коммуникаций и информационных технологий АКИТ Наталья Галкина.
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