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Аргументы и Факты

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Представитель АКИТ Галкина рассказала о поддержке маркетплейсов после атак

Представитель АКИТ Галкина рассказала о поддержке маркетплейсов после атак

Налоговые отсрочки и рассрочка накопленных платежей помогут продавцам и маркетплейсам восстановиться после атак на логистическую инфраструктуру, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» директор департамента внешних связей, коммуникаций и информационных технологий АКИТ Наталья Галкина.

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