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Заражение Байдена коронавирусом сочли несвоевременным

Заражение Байдена коронавирусом сочли несвоевременным

Члены Демократической партии считают, что президент США Джо Байден заразился COVID-19 в самое неподходящее время.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну почему же несвоевременное заражение? Он же обещал сняться с выборов, если врачи сочтут его здоровье неудовлетворительным. А так... Коронавирус в данном случае, как диагноз, всё ж лучше деменции.
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20 час.
СК
Степан Капуста
Отказался от предвыборной гонки сохранив лицо.
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20 час.

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