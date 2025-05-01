Мирра сделала белиберду и поплыла: отдала 8 геймов подряд после сетболов. Сама признает, как глупо

Упустила шанс на топ-5. Это было больно. И только хуже от того, что Мирра Андреева вела 5:4, 40:15 на своей подаче, но сначала накинула удобную для Коко Гауфф полусвечку, потом пробила в сетку – а на брейк-поинте американки дала очень плохой укороченный.
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