Жителя Хабаровского края осудили на 13 лет за посягательство на жизнь силовиков

Следственный отдел Комсомольска-на-Амуре СУ СК РФ по Хабаровском крае собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 38-летнего горожанина.
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