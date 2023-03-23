Аргументы недели

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Жителя Хабаровского края осудили на 13 лет за посягательство на жизнь силовиков

Жителя Хабаровского края осудили на 13 лет за посягательство на жизнь силовиков

Следственный отдел Комсомольска-на-Амуре СУ СК РФ по Хабаровском крае собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 38-летнего горожанина.

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