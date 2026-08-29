Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как Tether блокирует USDT и может заморозить ваш кошелек в любой момент

Как Tether блокирует USDT и может заморозить ваш кошелек в любой момент

Компания Tether может заморозить любой кошелек с USDT в любой момент. На это у нее уходит от 90 секунд до двух часов.

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