Число манулов посчитают в России, чтобы защитить редкий вид

Подсчёт манулов начали вести в России. Это делают в рамках программы по сохранению редкого вида. Двухэтапный проект внедряют в жизнь межрегиональная ассоциация «Ирбис» и компания «Марс».
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